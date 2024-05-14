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Yerel Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor
Yerel

Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-14 12:32:00 -
Narko ve asayiş timleri okul bölgelerini dron ile denetliyor

Aksaray’da okul bölgelerinde geniş çaplı uygulamalar yapan polis, dron ve uyuşturucu köpeğiyle yaptığı denetimlerde hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri okul bölgelerinde geniş çaplı uygulama ve denetimler yapıyor. Hassas burunlu uyuşturucu detektörü narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamalarda tüm araç ve yayalar durdurularak bir bir denetleniyor.

Uygulama noktaları ve okul bölgelerinin de dron ile havadan hem denetim hem de kontrolünün sağlandığı çalışmalarda hiçbir olumsuzluğa geçit verilmiyor. Durdurulan araç ve yayalar üzerinde her şube kendi alanında denetim yaparken, trafik ekipleri de araçlar üzerinde sorgulama yapıyor. Narkotik köpeği ise araçlarda uyuşturucu arıyor. Dron sayesinde uygulamadan kaçan ve diğer şüpheliler de polis ekiplerince metrelerce uzakta olmasına rağmen havadan tespit edilerek anında müdahale ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkın ve özelikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

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