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Gündem Narko teröre ağır darbe
Gündem

Narko teröre ağır darbe

Diyarbakır’da PKK’nın uyuşturucu gelirinin yok edilmesi için başlatılan Yıldırım-7 Lice Narko Terör operasyonunda dün 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:04:00 -
Narko teröre ağır darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu belirterek "Diyarbakır Lice'de, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda kapsamında uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

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