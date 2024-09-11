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Gündem Narin’in katledilmesi sonrası söylenecek söz mü bu! Ebru Polat’tan skandal idam çarpıtması
Gündem

Narin’in katledilmesi sonrası söylenecek söz mü bu! Ebru Polat’tan skandal idam çarpıtması

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:34:00 -
Narin’in katledilmesi sonrası söylenecek söz mü bu! Ebru Polat’tan skandal idam çarpıtması

Ebru Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı idam açıklamaları, özellikle şiddet ve kadın cinayetleri konusunda toplumda büyük yankı uyandıran olayların ardından tepki topluyor. Vahşice öldürülen Narin için kamuoyu adalet arayışına girerken idam talepleri yeniden gündeme geldi. Şarkıcı Ebru Polat ise idamı çarpıtarak idam isteyenlere tepki gösterdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine, kamuoyunda peş peşe "İdam istiyoruz" talepleri gelmeye başladı.

Başta siyasiler ve ünlülerden olmak üzere bu talep dillendirilirken birçok kişi de yapılan idam yorumlarına tepkiler verdi.

Son olarak şarkıcı Ebru Polat da bu konuda düşüncelerini dile getirdi.

Türkiye'deki gündemi yakından takip eden ünlü isimlerden Polat, "Ya böyle bir şey olabilir mi hiç?" tepki gösterdi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Şarkıcılığının yanında avukat da olan Polat'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı ise şöyle;

"İdam önce böyle suçlar için gelir sonra o evrilir diğer suçlara da kayar. Sonra o düşünce özgürlüğünü rüyanda görürsün. Ya da kişi masumdur iftiraya uğramıştır bu yıllar sonra ortaya çıkabiliyor ve serbest kalıyorlar."

"KADER MAHKUMLARI NE OLACAK"

"O kadar kötü niyetli insanlar var ki masum bir adama iftira atarak onu idama gönderebilir. Siz sanıyorsunuz ki hapishanelerde hep suçlular yatıyor.

Kader mahkumları da var bir gün masum olduğu ortaya çıksın diye bekleyen. Onun yerine müebbet hapis cezası verilsin diye isteklerde bulunsanıza arkadaşlar... Müebbet olursa ömrünün sonuna kadar zaten çıkamaz."

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Yorumlar

hakan

devletimiz ve adli makamlarımız senin yazdığın yorumun milyon katını düşünür bilir. Türkiye de senede 600-800 arası cinayet işleniyor. Öyle cinayetler var ki kısas haktır. Bunların 100-200 ü idam edilse hak yerini bulur cinayet sayısı 3-4 katı azalır.

Muzaffer Bayrak

Bilgi sahibi olmayanlar fikir sahibi olunca toplum boyle şirazesinden kayar. Geçmiş olsun.
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