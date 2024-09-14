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Medya Narin'in asalakları ifşa oldu! Oltaya gelip bu sahtekârlara atıfta bulunmuş olabilirsiniz
Medya

Narin'in asalakları ifşa oldu! Oltaya gelip bu sahtekârlara atıfta bulunmuş olabilirsiniz

Yeniakit Publisher
2024-09-14 15:50:00 - 2024-09-14 11:12:50
Narin'in asalakları ifşa oldu! Oltaya gelip bu sahtekârlara atıfta bulunmuş olabilirsiniz

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Narin’in ölümüne ilişkin sosyal medya analizlerini değerlendirdi. Altınok, Narin’in ölümünün ardından atılan milyonlarca tweetin büyük bölümünün bot hesaplar tarafından yapıldığını belirtti. Bu sahte hesapların provokatif içerikler yayarak toplumu kışkırtmayı hedeflediğini vurgulayan Altınok, vatandaşların sosyal medya manipülasyonlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. İşte Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Narin’in ölümüne ilişkin sosyal medya analizlerini değerlendirdi. Altınok, Narin’in ölümünün ardından atılan milyonlarca tweetin büyük bölümünün bot hesaplar tarafından yapıldığını belirtti. Bu sahte hesapların provokatif içerikler yayarak toplumu kışkırtmayı hedeflediğini vurgulayan Altınok, vatandaşların sosyal medya manipülasyonlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. İşte Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos ve cesedinin bulunduğu 9 Eylül tarihleri arasında X platformunda 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldığını açıkladı.

Paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38.3'ü bilgisayarlarca yönetilen bot hesaplarmış. Ve bu sahte hesaplardan yapılan paylaşımların yüzde 76'sının provokatif içerikler olduğu belirlenmiş.

Dönün Narin'le ilgili bir tweet'lerinize bakın derim. Oltaya gelip bu sahtekârların paylaşımlarına atıfta bulunmuş olabilirsiniz."

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