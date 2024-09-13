Narin'e mi yanalım yoksa Narin'in ölümünden nemalanan medya düzenine mi? Şu rezaletlere bakın hele

Star yazarı Halime Kökce, Narin’in kaybolması ve ardından yaşanan medya çılgınlığını eleştirdi. Kökce, medya ve siyasilerin Narin’in ölümü üzerinden yaptığı spekülasyonların topluma zarar verdiğini belirtti. Çocukların trajik ölümlerinin reyting malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kökce, sorumluluk sahibi bir yayıncılık çağrısında bulundu. Kökce, medya ve kamuoyunun bu tür hassas olaylarda daha dikkatli davranması gerektiğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Narin'in kaybolduğu haberi gün gün toplumun dikkatini üzerine çekti. Günler geçtikçe merak arttı, haberlerin ilk sıralarını Narin'le ilgili yeni gelişmeler yer almaya başladı. Gündüz kuşak programlarından şerbetli bir toplum olarak Narin'in başına gelmiş olabilecekler hakkında fikir yürütmeye başladık. Yayın yasağı çare olmadı; bilakis yasak medyanın iştahı kabarttıkça kabarttı. Hele de Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra ekranlar iyice zıvanadan çıktı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon alanlarıyla ilgili analiz yapan yorumcular gibi, ellerinde sopalar önlerinde Narin'in cansız bedeninin atıldığı dere yatağının görüntüleri dedektif gazeteciler türedi. Cesedin dere yatağında saklanması cinayetin çok profesyonel şekilde işlendiğini gösteriyormuş, suyla temas ettiği için köpekler koku alamamış, Narin bu yüzden uzun süre bulunamamış. Cesedin suda uzun süre kalması otopsiyi zorlaştırıyormuş, ölüm şeklinin tespit edilmemesi için Narin dereye atılmış... gibi bir taraftan adeta bir ölüm pornografisi sergilendi, bir taraftan da "insan nasıl öldürülür, ceset nasıl yok edilir, sağlıklı otopsi nasıl engellenir gibi kritik tüyolar vererek potansiyel katiller için oldukça bilgilendirici bir yayıncılık yapıldı.

Şu son bir haftada gerçekten ekranlara bakamaz hale geldik. Narin'e mi yanalım yoksa Narin'in ölümünden nemalanan medya düzenine mi?

Narin'le ilgili haberlerdeki bu aşırı özensizlik ve reyting hevesinin dizginlenememesinde cinayetin soruşturulması sürecinde ailenin de şüpheli konumda bulunması etkili oldu. Narin adeta sahipsiz bir çocuk olarak 20 gün boyunca her akşam evlerimize misafir oldu. Üzüldük, merak ettik, adeta arkası yarın gibi Narin haberlerini bekledik.

Annesi, babası, bacısı var mı, bu haberleri izleyip kahrolan okul arkadaşları var mı diye düşünmedik. Adeta tüm köy el birliği ederek Narin'i öldürmüşçesine abandık olayın üzerine.

Medyanın iştahı yetmezmiş gibi bir de siyasi rantçılar türedi. Narin'in cansız bedeni üzerinden ideolojik hesaplaşmaya kalkışan sırtlanlar... Utanmadan çıkıp Kuran kursları açıldığı için Narinler öldürülüyor diyenler çıktı. Versek PKK'ya bütün Narinleri; hepsini "özgürleştirecek", dağa kaldırıp teröristlere ikram edecek olanlar dinin karanlığından bahsetmeye durdu.

"Feminist", "ekolojist", Apoist ideolojinin mankurtları da böyle istismar etti Narin'i.

Son bir kelime de yetkililere; yayın yasağı getirerek neyi engellediniz? Kamuoyunun bu kadar ilgilendiği böyle ciddi bir hadisede daha sorumlu davranmak ve doğru bilgi için ara sıra kamuoyu karşısına çıkmak daha iyi olmaz mıydı? Bu kadar leş kargasının Narin'i didiklemesinin önüne geçmiş olmaz mıydınız?

Yaslı, gamlı olmak da yakışmıyor artık. Narin'in katillerini bulacağız derken öyle hoyratlaştık ki, adeta tepindik Narin'in cesedi üzerinde.

Bundan sonra doğmaz artık Narinler.

Bir kız çocuğu daha almaz artık Narin ismini.

Nar çiçeği gibi güzel gözleriyle bakan o fotoğrafı kalsın aklımızda.

Narine kaldığı yerden devam etmeleri kaldı."