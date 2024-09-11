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Gündem ‘Narin niye öldü?’ diyen Ekrem’e zor soru: Bu çocukları kim öldürdü?
Gündem

‘Narin niye öldü?’ diyen Ekrem’e zor soru: Bu çocukları kim öldürdü?

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:45:00 -
‘Narin niye öldü?’ diyen Ekrem’e zor soru: Bu çocukları kim öldürdü?

5 yaşındaki Edanur, 11 yaşındaki Basel Ahmet Muhammed, 7 yaşındaki Fares Ahmet Muhammed, 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin ihmali yüzünden hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

Türkiye, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın yasını tutarken, istismarcılar da boş durmuyor. Minik kızın öldürülmesini fırsat bilen seküler yobazlar ‘Kur’an Kursları’nı hedef alırken, her krizden rant devşirmeyi alışkanlık haline getiren İmamoğlu da istismarda sınır tanımadı.

4 çocuk ihmal gurbanı

İBB çalışanlarının açık bıraktığı Küçükçekmece’deki çukurda boğulan 5 yaşındaki Edanur Gezer’i, Başakşehir’de İSKİ’ye ait gölette can veren 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed adlı iki küçük kardeşi ve Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde girdiği yüzme havuzunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’i görmezden gelen İmamoğlu, Narin’in cansız bedeni üzerinden siyaset yaptı.

İmamoğlu'dan yobazlık

Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması’nda konuşan CHP’li İmamoğlu, “Narin niye öldü? Bu milletin ayağa kalkması, cahillikten ve cehaletten uzak durması, yobazlıkla insanları birbirine düşüren her şeyden uzak olması ve dünyanın en güzel işlerini yapan bir millet haline gelmesi gerekiyor. O zaman Narin bu ülkede ölmez sözlerin sarfetti. Daha birkaç gün önce işe gitmek için bindiği metrobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar’un acısı tazeliğini korurken, İmamoğlu’nun vahşi bir cinayet üzerinden mütedeyyin kesimi yobazlıkla itham etmesi infiale yol açtı. Vatandaşlar, “Edanur Gezer ile Emirhan Erdönmez neden öldü onu açıkla” sorusunu yönelttiler.

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Yorumlar

yiğido

İstanbul'da herkes ölebilr önemli değil çünkü İmamoğlu diye sorumsuz bir belediye başkanı var,ama Narin taşrada öldürüldü çok önemli başta İmamoğlu hesap sorar.

Sedat Gümüş

Eko bir mason buna inanmıyorsanız ...İstanbul'daki Mason kulübüne sorun...Madonlardan bu ülkeye sadece ihanet edildi başka bir icraatları olmadı...
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