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Gündem Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!
Gündem

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 20:23:00 -
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 2 Eylül'de tutuklanan ve tekrar ifade vermesi için Diyarbakır Adliyesi'ne getirilen amca Salim Güran'a ait telefonda çıkan bazı ses kayıtları inceleniyor.

Ses kayıtlarında soruşturmanın diğer şüphelisi olan ve tekrar gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A. ile Salim Güran'ın görüşmelerin yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Necati Gedikoğlu

Narini PKK kaçırmıştır yaygara çok olunca öldürüp suçu aileye yıkmaya bir taşla birkaç kuş vurma hesabı yapılarak senaryo uygulanmaya konmuş suç delilleri amcanın arabasına bırakılarak işe başlanmiştir amcanın TLF kayıtları ortaya çıktı delilmelil yok
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