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Gündem Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Gündem

Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 16:38:00 - 2024-09-08 16:39:34
Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı

Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile üç savcının daha soruşturma için görevlendirildiğini duyurdu.

19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bu sabah 08.45 sularında köye oldukça yakın bir yerde bulunan derenin kenarında bulundu.

21 KİŞİ GÖZALTINDA
Narin'in bulunmasının ardından olayla ilgili yapılan soruşturmalar kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

 

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