Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile üç savcının daha soruşturma için görevlendirildiğini duyurdu.
19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bu sabah 08.45 sularında köye oldukça yakın bir yerde bulunan derenin kenarında bulundu.
21 KİŞİ GÖZALTINDA
Narin'in bulunmasının ardından olayla ilgili yapılan soruşturmalar kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.