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Gündem Narin Güran için son dakika kararı! Yasak getirildi
Gündem

Narin Güran için son dakika kararı! Yasak getirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-29 20:59:00 -
Narin Güran için son dakika kararı! Yasak getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yapılacak haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart.

Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Narin hala kayıp! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Narin hala kayıp! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

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Narin hala kayıp! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

Narin hala kayıp! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Narin hala kayıp! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

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