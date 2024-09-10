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Gündem Narin Güran cinayetinde ek gözaltı süresi kararı
Gündem

Narin Güran cinayetinde ek gözaltı süresi kararı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:05:00 - 2024-09-10 11:54:15
Narin Güran cinayetinde ek gözaltı süresi kararı

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltında olan 24 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan küçük kızın cansız bedeni, köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin, dün toprağa verilirken ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Amca Salim Güran'ın tutuklandığı soruşturmada cinayetin sır perdesi aralanması için sorgu süreci devam ediyor.

Çapraz sorgularla sonuca gitmeye çalışan polis ekipleri Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden N.B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere bölgeye getirilmişti.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Bölgede itirafçıya keşif yaptırılmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

 

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Yorumlar

Fullsüz Tarih

sonuca ulaşıldı 

Adalet

Şu olay başka ülkede olsa devlet başkanı derhal istifa ederdi. Bizim ülkemizde bırak devlet başkanını sıradan bir memur bile istifa etmiyor görevden alınmıyor.
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