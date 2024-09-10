Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Diyarbakır'dan gelen acı haber, Türkiye'nin yüreğini burktu. Umutla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce 3 kez aranan bir çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi’nin kenarına saklanmış halde bulundu. Narin'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından amca Salim Güran başta olmak üzere 23 kişi hakkında soruşturma sürüyor.

İTİRAFÇI MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Narin Güran'ın cansız bedenini gizlediğini itiraf eden N.B., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Anne, baba, ağabeyleri ve amcalarının da aralarında olduğu 23 kişi için ek gözaltı süresi verildi.

{relation id:1883786 slug:'emine-erdogandan-narin-guran-paylasimi'}

{relation id:1883786 slug:'emine-erdogandan-narin-guran-paylasimi'}

{relation id:1883744 slug:'narin-guran-sorusturmasinda-21-gozalti'}

{relation id:1883744 slug:'narin-guran-sorusturmasinda-21-gozalti'}