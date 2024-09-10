Narin Güran cinayeti soruşturmasında kritik isim tutuklandı
8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili itirafçı şüpheli N.B. sevk edildiği 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınındaki derede cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Türkiye'nin yüreğini sızlatan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili itirafçı şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafta bulunan N.B, gözaltına alınmıştı.
İtirafçı N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardan savcılığa sevk edildi. 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.