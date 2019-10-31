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Kadın - Aile

Narın faydaları nelerdir? Nar nasıl tüketilmeli?

Salatalara, tatlılara ayrı bir renk katan nar tam bir şifa deposudur. Peki, narın faydaları nelerdir?

2019-10-31 18:58:00 -
Narın faydaları nelerdir? Nar nasıl tüketilmeli?

Salatalara, tatlılara ayrı bir renk katan nar tam bir şifa deposudur. Peki, narın faydaları nelerdir?

Narın faydaları nelerdir?

Nar tam bir vitamin deposudur. Nar; B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini, potasyum ve demir yönünden zengindir.

C vitamini yönünden zengin olan nar bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle kış mevsiminde nar tüketmek son derece önemlidir.

Antioksidanlar yönünden zengin olan nar, cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Nar birçok kanser türüne karşı önleyicidir.

Nar sağlıklı bağırsakların anahtarıdır.

Yapılan çalışmalar narın kötü kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır.

Nar içerdiği vitamin ve minareller sayesinde Alzheimer gibi hastalıkları önler.

Nar nasıl tüketilmeli?

Narı ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Ayrıca narı salatalara ya da sütlü tatlılara ekleyebilirsiniz. 

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