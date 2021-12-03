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Kadın - Aile Narın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Narın faydaları nelerdir?

Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt bakımında sıklıkla kullanılırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:23:00 - 2021-12-03 12:57:59
Narın faydaları nelerdir?

Kışın artan üst solunum yolları hastalıklarında boğaz ağrıları artar. virüslerin ev fazla tahrip ettiği boğazların iyileşme süreci bu yüzden gecikir. Ancak antioksidan tarafından zengin olan nar tuz ile birleştiğinde inanılmaz bir fayda sağlar. Güçlü bir iltihap söktürücü olan tuzlu narın fazla tüketilmemesi gerekir.

Yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilen nar hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Uzmanlar özellikle suyunun güçlü bir doğal ilaç olduğunu vurguluyor.

Nara tuz döküp yerseniz

Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlar. Yemek borusunu ve bağırsakları temizler. Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur.

2012 yılında yapılan bir araştırmadan obezite riskini azaltan meyveler arasında ilk sırada yerini alan narın içerdiği antioksidan ve polifenollerin vücuttaki fazla yağları yaktığı ortaya çıkmıştır. Günlük kalori oranını dengede tutan nar, şişmanlıkla savaşırken aynı zamanda vücudun enerjisini de yükselttiği gözlemlenmiştir.

Narın sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır 

-Vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir

-Hücreleri serbest radikal hasarından korur

-Kanser gibi hastalıkları önler

-İltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır

-Prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

-Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir

-Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

-Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir.

-Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

-Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır.

-Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.

 

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