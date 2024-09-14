Narin cinayetinde şok detaylar: Anne ile amca arasındaki sırla ilgili…

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Narin cinayeti soruşturmasında annenin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Selvi, Narin'in annesi Yüksel Güran’ın sorgusunda amca Salim ile ilişki sorularına cevap verdiğini aktardı. Yazar, Yüksel Güran’ın verdiği cevapların cinayetin nedenini aydınlatmaya yetmediğini ifade etti. Selvi, olayın üzerindeki sır perdesinin hâlâ kalkmadığını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Narin kaybolduktan ve daha sonra cansız bedeni bulunduktan sonra gözler iki kişiye odaklandı. Biri Narin’i öldürdüğü iddia edilen amcası Salim, diğeri ise annesi Yüksel.

Neden annesi Yüksel? Çünkü anne ilk sorgusunda çocuğunun başındaki yeşil örtüyü tanımamış ve üzerindeki kıyafetini tarif edememişti. Ama daha da önemlisi bir iddia vardı. Anne ile amca Salim arasında ilişki olduğu ve Narin’in uygunsuz bir olaya tanıklık ettiği için öldürüldüğü iddiası. (...)

Sorgusu sırasında anne Yüksel Güran’a Narin’in amcası ile ilişkisi de soruldu.

O bölümü aynen aktarıyorum.

* Olay günü 15.15 civarında Salim’le bir arada mıydınız?

Hayır değildim. Salim’i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde Hacı Hüseyin’in evin önünde olduğunu gördüm. Kendisi ile bir araya gelmedik.

* Narin, sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim’in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?

Ben kesinlikle Narin’i görmedim. Benim bu adamla herhangi bir ilişkim olamaz.

(...)

Narin’in annesine evlenmeden önce Salim’le herhangi bir gönül ilişkisi olup olmadığı da soruldu.

Narin’in annesinin verdiği yanıt şöyle: “Biz Arif’le nişanlanmadan önce Salim ile Melek nişanlandı. Salim nişanlandıktan sonra Arif askere gitti. Arif acemi birliğinden döndükten sonra biz Arif ile nişanlandık. Benim mutlu bir ailem vardır” (...)"

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