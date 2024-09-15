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Gündem

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Yeniakit Publisher
2024-09-15 08:08:00 -

Diyarbakır'da Narin isimli genç kızın vahşice katledilmesi ve Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik tecavüz olayı, ülkede büyük bir infial yaratırken, ilahiyatçı Halil Konakçı'nın sert açıklamaları gündeme damga vurdu. "Açtı ağzını, yumdu gözünü" dedirten konuşmasında Konakçı, İslam'da suçlulara uygulanması gereken cezaların getirilmesi çağrısında bulundu.

Halil Konakçı, "Katilleri hapishanede konforlu yataklarda ağırlıyoruz, üç öğün yemek veriyoruz, vergilerimizle bu canileri besliyoruz!" diyerek mevcut ceza sistemini eleştirdi. “İdam mı, değil mi?” tartışmalarının yerini, İslam’ın kısas hükmünün alması gerektiğini belirten Konakçı, "Elini kes bakalım, hırsızlık kalıyor mu? Tecavüzcü kalıyor mu?" sözleriyle sert bir biçimde eleştirdi.

Halil Konakçı'nın bu çıkışı, özellikle suç oranlarının düşmesi için İslam hukukuna dönülmesi gerektiğini savundu.

İşte Halil Konakçı’nın o sözleri…

Diyarbakır'da Narin diye bir kızımızı hunharca paramparça ettiler.,  Bir derenin dibinde buldular bu kızcağızı.,  Dün, Tekirdağ'da iki yaşında bir kız çocuğuna bağışlayın tecavüz ediyor ve ölümüne sebep oluyor.,  İki yaşında. Ne olacak şimdi?,  Narin'in katilleri, bu iki yaşında kızımızın katilleri hapishanede senin evdeki yattığın yatak kadar konforlu, yaylı yatakta,  üç öğün etli yemek çıkarak sizlerin bizlerin vergileriyle bakıyoruz, beşliyoruz bu canileri biz.,  Bu Narin'in katilleri de böyle olacak.,  Tekirdağ'da öldürülen kızımızın katilleri de böyle olacak.,  Bir adam birini öldürüyor, hapis yatırıyorsun adamı.,  Beş yıl, on yıl, ne olacak? Ömür boyu hapis yatırsan ne olur ya?,  Peki İslam ne diyor? İslam, "Ey müminler, sizin üzerinizde katillik suçunu işleyenler üzerine kısası hükmün kıldın." diyor Allah.,  Efendim, idam gelsin mi gelmesin mi? İdam mı idam değil, kısası getireceksin.,  O zaman herkes gönlü rahat bir şekilde bu cezayı uygulayacak.,  Kısas hükmünü getireceksin. Hadi.,  Yıllardır tartışılıyor, yeni bir anayasa yapılmak isteniyor ki lazım ihtiyacımız var.,  Hiçbir şey yapamıyorsanız ceza hukukunu İslam'dan getirin.,  Bakın bakalım suç oranları 6 ayda nasıl düşecek?,  Bakın bakalım teröristlik kalacak mı memlekette doğru düzgün?,  Tecavüzcü kalacak mı? Bakın bakalım.,  Tacizci kalacak mı? Bakın bakalım.,  Hırsız kalacak mı? Bakın bakalım.,  Kessinler bilekten iki tane el ayete göre bak bakalım hırsızlı gülüşmet kalıyor mu memlekette?,  Adam milyar dolar çalıyor, 6 ay hapiste yatıyor.,  Çıkıyor işte, gördünüz işte ya.,  Bu İslam'ın cezası.,  Bunu buraya görüyorsunuz bu Müslüman millete.,  Yeter artık ya! Müslümanlara uymayan bir sistemle Müslümanları yaşatamazsınız!

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Yorumlar

ata

son söz herşeyi söylemiş...

O zaman tesirli olur

Sayın Halil Konakçı hocamızın ardından Türkiye'de ki tüm İslami platformlar, sivil toplum örgütleri, tarikatlar cemaatler ve bütün İslam âlimleri peşpeşe bir bütün olarak...destekleyici bir birlik içinde organize açıklama yapmalıdır...
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