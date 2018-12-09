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Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun

Diyetisyen Tuba Ödübek, düzenli olarak yenildiğinde tokluk hissini artıran narın obezite tedavisinde kullanıldığını söyledi.

09 Aralık 2018 Pazar 21:52
Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun

Kış mevsiminde sevilerek tüketilen meyvelerin başında gelen nar tezgahlardaki yerini aldı. Antioksidan ve lif bakımından oldukça zengin olan nar, uzun süre tok tuttuğu için uzmanlar zayıflamak isteyenlere ve obezite hastalarına nar yemelerini öneriyor.

Nar meyvesini zayıflama diyetlerinin bir parçası olarak kullanıldığını ifade eden Diyetisyen Tuba Ödübek, narı öğünler arası atıştırma veya akşam yemeğinden önce yenilmesi tavsiyesinde bulundu.

Günlük bir adet düzenli olarak nar tüketildiğinde tokluk hissini artarak, acıkmayı geciktirdiğini belirten Ödübek,"Nar, günlük hayatta öğünlerin arasında yer verebileceğimiz düşük kalorili besinlerden birisi. Genelde öğle ve akşam yemeği arasında açlık hissedenlere nar tüketmelerini öneriyorum. Akşam yemeği yemenize engel olacaktır. Çünkü nar tokluk süresini uzatıyor" dedi.

OBEZİTE ÜSTÜNDE ÇOK FAZLA OLUMLU ETKİYE SAHİP

Süper besinler olarak değerlendirdikleri besinler arasında yer alan narın bir çok antioksidana sahip olduğunu ifade eden Ödübek, "Son yapılan araştırmalara göre obezite üstünde çok fazla olumlu etkiye sahip, tokluk süresini uzatıyor. Bir bardak nar suyu içtiğinizde sizi daha uzun süre tok tutuyor. Nar hem suyunu hem de tanesini ile birlikte yenilmesini önerdiğimiz bir meyve. Biz genelde meyveleri suyunu içmeyin posası ile birlikte taze tüketin diyoruz ama nar bu gruba girmiyor. Narın kabuğu da taneleri de suyu da faydalı. Antioksidan, antikansorejen birleşik içeriyor. Sadece nar suyu içerek kanser hücrelerine karşı vücutta bir savaş sağlayabiliyorsunuz" diye konuştu.

LİF ORANI YÜKSEK

Bir adet narda 7 gram lif bulunduğunu, lif oranı ile tokluk hissinin artırdığının ifade eden Ödübek,"Lif oranı yüksek olduğu için mide de hacim kaplıyor. Bu sayede tok tutuyor, iştah kontrolü sağlıyor. Lif oranın yüksek olması nedeni ile bağırsakların çalışmasını da sağlıyor. Diyet yapanlarda bağırsaklarda yavaşlama, kabızlık sorunu olabiliyor. Bu sorunlar için hem lif içeriği yüksek olduğu için hem de tok tuttuğundan kesinlikle diyet yapanlara öneriyoruz. Bir adet nar 72 kalori, ara öğünlerde bir tane tüketilebilir. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında acıktıklarını hissedenler akşam yemeğinde çok yemek yediklerini ifade ediyor.Akşam yemeğini çok yememek için saat 15.00 -16.00 arası bir adet nar veya bir bardak nar suyu tüketebilirler. Diyet yapanların akşam yemeğinden 3-4 saat önce bir adet nar yemesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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