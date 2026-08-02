Nar çiçeği çayı (Hibiskus çayı) Kırmızı sağlık deposu engelleyecek: Bunu nasıl yapıyor, kimse bilmiyor...
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Eski Mısır'da çöl sıcağında serinlemek için tükettiği hibiskus çayı, antik çağlardan beri bilinen köklü bir bitki çayıdır. Ev yapımı taze sıkılmış nar'daki antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcısı ödem attırıcı akılalmaz özelliğiyle bilinir. Metabolizmayı destekleyerek şişkinlik oluşumunu engeller. Günde en fazla 1 ila 2 bardak (fincan) için. Nar çiçeği çayı (Hibiskus çayı) konusunda ilgili başka çarpıcı detaylar...
Nar Çiçeği Çayı (Hibiskus çayı)
Malzeme:
1 tatlı kaşığı kurutulmuş nar çiçeği
2-3 adet karanfil
1/2 çubuk tarçın
Yapılışı:
İki fıncan kaynar suya kurutulmuş nar çiçekleri,karanfil ve çubuk tarçını ilave edelim,dört beş dakika demlenmesi bekleyip arzuya göre bir kaşık bal veya şekerle tatlandırıp içelim.Afiyet olsun.
Not: 1-Bu ölçü iki büyük fincan içindir,
2-Tatlandırmadan natürel tadı ile de gayet hoş bir içecek hafif ekşimsi veya tatlandırp ekşi-tatlı sevenler için C vitamini deposu bir ideal sıcak içecek .
Bilimsel araştırmalar, narın güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kalp ve damar sağlığını koruduğunu ortaya koyuyor.
Eski Mısır'da firavunların çöl sıcağında serinlemek için soğuk olarak tükettiği hibiskus çayı, antik çağlardan beri bilinen köklü bir bitki çayıdır. Ev yapımı taze sıkılmış nar'daki antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcısı Ödem attırıcı özelliğiyle bilinen Hibiskus çayı metabolizmayı destekleyerek şişkinlik oluşumunu engeller. Günde en fazla 1 ila 2 bardak (fincan) tüketilmesi önerilen çay.
Eski Mısır'da firavunların çöl sıcağında serinlemek için soğuk olarak tükettiği hibiskus çayı, antik çağlardan beri bilinen köklü bir bitki çayıdır. Koyu kırmızı rengi ve ekşimsi tadıyla bilinir
Hibiskus çayı, içeriğindeki bileşenler sayesinde karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesini engellemeye ve vücutta ödem ile şişkinlik oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
Akılalmaz özelliği var..
Antosiyanin pigmentleri sayesinde doğal bir asit-baz göstergesi (pH indikatörü) gibi davranarak ortama göre renk değiştirir. Kendi demlendiğinde asidik yapısıyla canlı kırmızı/pembe olan bu çay, içerisine bazik (alkali) bir madde eklendiğinde rengini maviye veya yeşile döner.
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