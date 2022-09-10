N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un flaş bir transfere engel olduğu ortaya çıktı! Galatasaray'ın 13 milyon euroluk yıldız sol bekle anlaştığı ancak Patrick van Aanholt takımdan ayrılmak istemeyince transferin yattığı belirtildi.

Galatasaray'da ortaya çıkan Patrick van Aanholt detayı taraftarları çılgına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt, Galatasaray'ın sansasyonel transferine engel olmuş!

Ömer Bayram ile yollarını ayıran, Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Galatasaray, sol bek transferi için uzun süre mesai harcamıştı. Roma'dan Matias Vina ile görüşen Galatasaray'ın flaş transferi ise Patrick van Aanholt'a takıldı.

Galatasaray, İtalyan devinin kiralanması için her konuda anlaşma sağlarken, Patrick van Aanholt'un ikna edilememesi sonrası transfer yattı. Galatasaray, Patrick van Aanholt'tan kendisine takım bulmasını isterken Hollandalı sol bek ayrılığa yanaşmadı.

Akşam'a göre; Roma, Matias Vina'yı geçtiğimiz sezon başında 13 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan transfer etmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıkan Patrick van Aanholt ise 1 asistlik katkı verdi. 32 yaşındaki Hollandalının, Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



