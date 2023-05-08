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Siyaset 'Naptın sağdıç' afişine Bakan Varank'tan gülümseten cevap!
Siyaset

'Naptın sağdıç' afişine Bakan Varank'tan gülümseten cevap!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 17:42:00 - 2023-05-08 17:45:11
'Naptın sağdıç' afişine Bakan Varank'tan gülümseten cevap!

Sosyal medyada sürekli gülümseten, kitlelere samimiyetini kolayca geçirebilen bir siyasetçi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa'da tozu dumana katıyor. Bakan Varank'ı coşkuyla karşılayan Bursa'da 'Naptın Sağdıç' yazılı afiş dikkat çekti. Afişi sosyal medya hesabından paylaşan Varank, "İyiyim sağdıç, sen naptın?" notunu düştü.

14 Mayıs seçimleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank günlerdir şehrin ilçelerini karış karış geziyor.

KAPADOKYA RENKLİ TOGG İLE GELDİ

Her programa yerli ve milli üretim olan Togg ile giden Varank, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanıyor.

Ardından meydandaki büyük bir kalabalığa seslenen Mustafa Varank, 14 Mayıs seçimleri için de önemli mesajlar veriyor.

Bakan'ın bugünkü durağı ise Orhaneli ilçesi oldu. Bölgeye "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, burada ilçe meydanından vatandaşlara hitap etti.

AK Parti olarak 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet etmenin, yeni projelerin ve üretmenin derdinde olduklarını söyledi.
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BAKAN VARANK İÇİN GÜLÜMSETEN KARŞILAMA: NAPTIN SAĞDIÇ?

Burada dikkat çeken bir ayrıntı ise Bursalıların Mustafa Varank için meydana astığı afiş oldu.

'Naptın Sağdıç' yazılı afiş, Varank'ın dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt veren Varank, "İyiyim sağdıç, sen naptın?" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ASKERİ KIRMADI, TOGG KONVOY BAŞI OLDU

Sosyal medyayı etkili ve doğal kullanan, sosyal medyada sürekli gülümseten, kitlelere samimiyetini kolayca geçirebilen bir siyasetçi olarak tanınan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl ilçesinde gerçekleştirdiği Gençlik Merkezinin açılışında ilginç bir taleple karşılaşmıştı.

Askere gidecek olan 20 yaşındaki Kadir Bacak yerli otomobil TOGG'un asker konvoyunda, konvoy başı olmasını istemişti.

Bakan Varank, Bacak'ın bu isteğini kırmadı ve yerli otomobil konvoy başı oldu.

ÖNLÜK GİYDİ, PAZARCI OLDU

Bursa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Varank, pazar alanına kurulan "İcraat Tezgahı"nda da renkli anlar yaşatmıştı.

Standın başına geçen Varank, "Gel vatandaş gel icraata gel, 21 yıllık AK Parti iktidarının nişanelerine gel" diyerek vatandaşları tezgaha davet etti.

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