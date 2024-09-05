  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Napoli’den ‘Victor Osimhen’ kararı!
Spor

Napoli’den ‘Victor Osimhen’ kararı!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 00:35:00 - 2024-09-05 00:35:53
Napoli’den ‘Victor Osimhen’ kararı!

İtalya Serie A ekibi Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan dünyanın en pahalı 4. forveti Victor Osimhen'in sözleşmesi uzatıldı.

İtalya Serie A ekibi Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.

SSC Napoli, futbolcu Victor Osimhen'in sportif hizmetlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçici olarak Galatasaray'a devrettiğini duyurdu.

Kulüp aynı zamanda üyenin lehine sözleşmenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar yenilenmesi yönünde bir opsiyon konusunda da anlaşmaya vardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23