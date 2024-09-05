Napoli’den ‘Victor Osimhen’ kararı!

İtalya Serie A ekibi Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.

SSC Napoli, futbolcu Victor Osimhen'in sportif hizmetlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçici olarak Galatasaray'a devrettiğini duyurdu.

Kulüp aynı zamanda üyenin lehine sözleşmenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar yenilenmesi yönünde bir opsiyon konusunda da anlaşmaya vardı.