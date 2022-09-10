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Spor Napoli-Spezia maçı ne zaman saat kaçta? Napoli maçı CANLI İZLE
Spor

Napoli-Spezia maçı ne zaman saat kaçta? Napoli maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 6.haftasında Napoli sahasında Spezia’yı konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Napoli maça saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:04:00 - 2022-09-10 12:13:03
Napoli-Spezia maçı ne zaman saat kaçta? Napoli maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 6.haftasında Napoli ile Spezia karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Napoli maçı hangi kanalda?

Napoli-Spezia maçı ne zaman saat kaçta? Napoli maçı CANLI İZLE

Napoli ile Spezie bu akşam TSİ 16.00’da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Ndombele; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia, Simeone

Spezia: Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola

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