Napoli, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! Puan farkı 4'e çıktı...

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina’ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.



Ligde haftaya lider Juventus’un 1 puan gerisinde giren Napoli, Artemio Franchi Stadı’nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.



Fiorentina, Giovanni Simeone’nin 34, 62 ve 90 3. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Fiorentina puanını 54’e çıkardı. Napoli ise 84 puanda kaldı. Napoli, lider Juventus’un deplasmanda Inter’i 3-2 yenerek puanını 88’e yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı yitirdi.