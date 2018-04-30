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Napoli, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! Puan farkı 4'e çıktı...

İtalya Serie A 35. haftasında Fiorentina kendi seyircisi önünde Napoli'yi konuk etti. Ev sahibi Fiorentina sahadan 2-0 galip ayrıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 02:10
Napoli, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! Puan farkı 4'e çıktı...

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina’ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Ligde haftaya lider Juventus’un 1 puan gerisinde giren Napoli, Artemio Franchi Stadı’nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Fiorentina, Giovanni Simeone’nin 34, 62 ve 90 3. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fiorentina puanını 54’e çıkardı. Napoli ise 84 puanda kaldı. Napoli, lider Juventus’un deplasmanda Inter’i 3-2 yenerek puanını 88’e yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı yitirdi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 02:10
  1. Napoli
  2. Fiorentina
  3. İtalya Serie A

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