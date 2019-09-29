Napoli Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 6. hafta
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli sahasında Brescia'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Napoli Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 12:39
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli sahasında Brescia'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Napoli Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Napoli Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Napoli Brescia Serie A 6. hafta maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.
İtalya Serie A 6. hafta fikstür
Juventus 2-0 SPAL
Sampdoria 1-3 İnter
Sassuolo 1-4 Atalanta
Napoli - Brescia
Lazio- Genoa
Udinese - Bologna
Lecce - Roma
Parma - Torino
Milan - Fiorentina
Cagliari - Verona
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