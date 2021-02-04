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Spor Napoli-Atalanta maçı golsüz sona erdi
Spor

Napoli-Atalanta maçı golsüz sona erdi

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli ve Atalanta yenişemedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 01:50:00 -
Napoli-Atalanta maçı golsüz sona erdi

Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Atalanta maçı 0-0 sonuçlandı.

Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda yapılan maçta, ligin iki önemli takımı kozlarını paylaştı.

Dengede geçen karşılaşma, golsüz sona erdi.

Bu mücadelenin rövanşı, 10 Şubat'ta Atalanta'nın ev sahipliğinde Bergamo'da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, kupa finalinde Juventus-Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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