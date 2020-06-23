Nanoplastiklerin bitki gelişimini engellediği tespit edildi

Massachusetts Amherst Üniversitesi ve Shandong Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, plastik kirliliğinin tarımsal ortamlara kadar ulaşarak toprağı ve bitki yaşamını nasıl etkileyebileceğini ortaya koydu. Yapılan deneyler sonucu, nanoplastik parçacıkların bitki gelişimini yavaşlattığı ve verimliliği düşürdüğü gözlemlendi.

Çalışma kapsamında, nanoplastik örneklerle 'Arabidopsis Thaliana' isimli çiçekli bitkiler kullanılarak çeşitli deneyler yapıldı. Bu bitkiler, içinde farklı yüzey yükleri içeren çeşitli nanoparçacıklarla birlikte toprakta yetiştirildi. Daha sonra, bitkilerin farklı koşullarda ağırlıkları, boyları, kök büyümeleri, klorofil içeriği ve genel sağlıkları 7 haftalık bir süre boyunca gözlemlendi.

Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Baoshan Xing, "Nanoplastikler, model bitkilerin toplam biyokütlesini azalttı. Bitkiler daha küçük ve kökleri çok daha kısaydı. Biyokütlenin azalması, bitki için iyi değildir. Verim düşer ve bitkilerin besin değeri tehlikeye girebilir. Pozitif yüklü parçacıkların çok fazla alınmadığını, ancak bitkiye daha zararlı olduklarını bulduk. Nedenini tam olarak bilmiyoruz, ancak pozitif yüklü nanoplastiklerin su, besin maddeleri ve köklerle daha fazla etkileşime girmesi ve farklı gen setlerini tetiklemesi muhtemel." ifadelerini kullandı.