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Gündem Nankörlük böyle bir şey! Dört dairesi var yine doymuyor
Gündem

Nankörlük böyle bir şey! Dört dairesi var yine doymuyor

Yeniakit Publisher
2023-07-13 18:55:00 -

Bir sokak röportajında kaydedilen görüntü, "nankörlük böyle bir şey" dedirtti.

Ekonomiyle ilgili olumlu yorum yapanları hedef alan bir şahıs ,"nankörlük böyle bir şey" dedirten ifadeler kullandı.

Bir Youtube kanalına konuşan şahıs şunları söyledi:

"Millet kafayı yemiş. 4 dairem var mutlu değilim. Adamın hiçbir şeyi yok, 'Allah'a şükürler olsun' diyor. Çöpten ekmek topluyor. 4 dairem var, ben mutlu değilim. Halk mutlu olmadığım için mutlu değilim. İstiyorum ki benim param varsa senin de olsun. Ben mutlu olduğumda sen olmazsan, olmaz."

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