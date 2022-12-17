Nankörlüğün bu kadarı! Erdoğan sayesinde Türkiye'ye döndü, Kavala ve Demirtaş'ı savundu!

Ergenekon davasında sanık olduğu gerekçesiyle, kirli çamaşırları deşifre olacağı için korkup yurt dışına kaçan Turhan Çömez, 12 yıl aradan sonra geçtiğimiz mart ayında bir hastayı gerekçe gösterip yurda geri döndü. Çömez, Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı sağlık sistemine övgüler düzerken, skandal bir açıklamayla gündem oldu. FETÖ'cülerin korkusundan titrerken, Erdoğan'ın ülkeyi teröristlerden temizlemesiyle geri dönebilen Çömez, Cumhurbaşkanı'na diktatör dedi!..

Şimdi de Demirtaş ve Kavala'yı savundu

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı olan Turhan Çömez, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın mahkumiyetini "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.

Şirin Payzın'ın sunduğu Halk Meydanı programına katılan İYİ Partili Turhan Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'ye göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" dedi.

"Bu ülkeden herkesin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var" diyen Çömez, "Siz bana yıllar önce bir ülkenin güçlü bir ülke olması için ne lazım diye sorsaydınız. Ben size askeriyesi, ekonomik gücü derdim. Bugün bir şey söylüyorum: Hukuk" dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçen günlerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "derhal tahliye edilmesi" yönündeki çağrısını yinelemişti.