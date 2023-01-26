Sen gazetendeki ahlaksızlığa bir bak eski müftü!

Karar gazetesi yazarı İstanbul Eski müftüsü Mustafa Çağrıcı "Çağdaş küresel sorunlar ve Kur’an" başlıklı yazısında günümüz dünyasında yaşanan krizlerden bahsettikten sonra yazısını şöyle bitiriyor.

"Müslüman insan da bugün başka türlü bir kriz ve hatta yer yer çılgınlık hali yaşıyor. Ümmetin bu bunalımlardan kurtuluşuna rehberlik edecek ilâhî ışık yine Kur’ân-ı Kerîm olacaktır. Sorun –hâşâ- Kur’an’da değil. Sorun, onun lafzına takılıp, ilke ve amaçlarını şimdiki hayatla ve olgusal gerçeklerle buluşturmaktan kaçınan, Kur’an’ı indiği tarihe hapsetmekte direnen zihniyettedir."

"Kuran-ı Kerim’i Putin'in adamı yaktı"

Bilindiği gibi Karar gazetesinde "Putin, İsveç’in NATO’ya girmesini istemiyor: Kuran-ı Kerim provokasyonunda Rusya'nın parmağı var. Putin de Erdoğan ile Kanka." imalarını içeren haberler çıkmıştı. Utanmasalar, Kuran yakma eylemini Erdoğan'a bağlayacaklardı.

Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Müftülüğü görevine getirdiği Çağrıcı, Cumhurbaşkanına gazetesindeki nankörlerin attığı iftiraları görmezden gelerek kaleme aldığı yazısında "Sorun haşa Kuran'da değil" ifadesi ile neyi kasdettiği merak konusu oldu..

Çağrıcı yazısında, "Kuran'ı Putin'in adamı yaktı, Putin de Erdoğan ile kanka" imasında bulunan kendi gazetesine de bir cevap vermesi bekleniyor.