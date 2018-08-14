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Nanking Katliamı'ndan hayatta kalanlar resmi özür bekliyor

İkinci Dünya savaşı sırasında Çin'in Nanking şehrinde Japonların yaptığı katliamdan kurtularak hayatta kalan son 15 kadın resmi özür bekliyor

14 Ağustos 2018 Salı 11:14
Nanking Katliamı'ndan hayatta kalanlar resmi özür bekliyor

Nanking Katliamı'nın kurbanlarını anma grubu ve Nanjing Üniversitesinden bir grup araştırmacı 6 ay boyunca Çin'in Guangxi, Hainan, Hunan, Shanxi ve Zhejiang şehirlerini ziyaret etti. Yapılan araştırmada, İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin'i işgal eden Japon ordusunun yaptığı Nanking Katliamında fuhşa zorlanan kadınlardan 15 kişinin şu an hayatta kaldığı ortaya çıktı. Şu an 90'lı yaşlarda olan kadınlar 2. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Japonların işgali sırasında fuhuş sektöründe çalışmaya zorlandı. Şimdi çok azı hayatta olan bu kadınlar yaşadıkları zorlukların ne kadar ağır olduğunu kendilerine bile tanımlayamıyor. Katliamdan kurtulan kadınlar resmi özür bekliyor.

Yapılan araştırmada katliamdan kurtulan 12 kadın incelendi. Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Akıl Sağlığı Merkezi'nden elde edilen veriler, çalıştırılan kadınların travmatik anılarının yaşam süreleri boyunca sürdüğünü gösterdi. Tarihsel araştırmalar yaklaşık 200 Çinli kadının Japon askerlerle seks yapmaya zorlandığını, birçok kadının ise bu işkenceye dayanamayarak hayatını kaybettiğini gösteriyor. Kurtulan kadınlar sadece savaşın kurbanı değil, aynı zamanda tarihin canlı tanıklarıdır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin'i işgal eden Japon ordusu, 13 Aralık 1937 tarihinden itibaren Nanjing şehrinde yaptığı 40 günlük vahşi katliamda 300 bin kişi hayatını kaybetti. Katliam, insanlık tarihinin sayfalarına koyu harflerle yazıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:14
  1. Nanking Katliamı
  2. Son kurbanlar
  3. hayatta kalanlar
  4. özür bekliyorlar

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