Kayapınar'dan petrol fışkırmak üzere
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 32 milyon liralık yatırımla yerin altında çalışmalar resmen başlıyor. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranıp çıkarılacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Kayapınar İlçesi Taban Mahallesi sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.
AR/TPO/K/L43-c3 ruhsat numaralı arazi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Hanköy -1 tespit kuyusu açılacak.
32 milyon lira bedelli proje kapsamında ruhsat alanı içerisinde Hanköy -1 lokasyonu içinde 45 hektarlık alana nakliye yol bağlantısı ve sondaj lokasyonu kurulacak.
Yapılan çalışmalar sonunda rezerv ve kalite hakkında bilgi edinilecek. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.
