A101'in 9 Nisan 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu paylaşıldı! İşte A101'in Perşembe aktüel indirim kataloğu
Perakende devi A101'in 9 Nisan 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi yayınlandı.
İŞTE 9 NİSAN 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞUNUN FİYAT LİSTESİ -
55" Frameless UHD OLED WebOS Tv 18.499 TL - 55" 4K UHD VIDAA Tv 21.999 TL - 43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.799 TL - 43" Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 6.999 TL -
Şarjlı Led Işık 349 TL - 128 GB Cep Telefonu 7.999 TL - Dijital Göstergeli Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 549 TL - Bluetooth Yuvarlak Hoparlör 549 TL - Akım Korumalı USB'lı Priz Çoklayıcı 429 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL - FLV 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi 14.599 TL - 5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL - FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 14.499 TL
Şarjlı El Süpürgesi 549 TL - Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL - Cam Doğrayıcı 1.499 TL - Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge 3.799 TL - Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL - Elektrikli Çay Makinesi 999 TL -
VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL - VM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL - VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.500 TL - Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL - 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL - 50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL -
Bahçe Hortum Seti 269 TL - Hortum Makarası 699 TL - Rattan Koltuk 479 TL - Plastik Tabure 129 TL - Plastik Koltuk 219 TL
Şarjlı Havuz Temizleme Robotu 9.999 TL - Makaralı Hortum Seti 2.899 TL - Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 18.990 TL - Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL - Benzinli Ağaç Kesim Motoru 3.299 TL - Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.799 TL - Polisaj Makinesi 999 TL - 12 Gözlü Slim Organizer 149 TL - Köpük Temizleyici 129 TL - Temizleme Pastası 99 TL
Ana Kucağı 4.399 TL - IP Bebek Kamera 1.099 TL - Göğüs Pompası 1.099 TL - Sıcaklık ve Nem Ölçer 239 TL - Mama Sandalyesi 599 TL - Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 619 TL - Katlanır Küvet 599 TL - Bebek Müslin Battaniye 149 TL - Mini Buharlı Metal Tencere 499 TL - Bebek Puset Sinekliği 129 TL - İzotermik Çanta 349 TL - Bebek Kundak Banyo Havlusu 179 TL - Çocuk Klozet Adaptörü 89,50 TL - Fil Mama Tabağı 29,50 TL - Yenidoğan Islak Havlu 3*40 Adet 99,50 TL - Granül Matik Sabun 1 KG 175 TL -
Raflı Çalışma Masası 2.299 TL - File Çalışma Koltuğu 2.499 TL - Dekoratif Sarmaşık Yapay Çiçek 125 TL - Mini Metal El Aletleri 44,50 TL - Desenli Cam Tepsi 109 TL - Cam Kek Fanusu 249 TL - Ahşap Kapaklı Karaf 109 TL - Renkli Metal Süzgeç 99 TL - Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL - Cam Yağlık 49,50 TL - Oval Tepsi 64,50 TL
Punch Kırlent Kılıfı 149 TL - Kanatlı Çamaşır Kurutmalığı 729 TL - Barfiks Kapı Barı 389 TL - Mekik ve Egzersiz Aleti 1.099 TL - Lux Ütü Masası 1.349 TL- Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 549 TL - Taşlı Figürlü Anahtarlık 69,50 TL - Mini Ütü Masası 299 TL - Kadın Avokado Görünümlü Terlik 129 TL - Jüt Görünümlü Dokuma Halı 100x230 cm 799 TL - Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 339 TL
Katlanabilir Oyun Matı 949 TL - 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 7.899 TL - Oyuncak Pilli Gitar 319 TL - Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 229 TL - Oyuncak Ksilofonlu Bultak Araba 279 TL - Tombul Küçük ATV 499 TL - Ev Kumbara 209 TL - Boyama Kitabı 39,50 TL - Mıknatıslı Yapbozlar 189 TL - Tekerlekli Katlanabilir Kapaklı Kutu 379 TL
Az Yağlı Yoğurt 3 KG 149,50 TL - Quark Sade 165g 54,95 TL - 5KG Un 179 TL - Beyaz Sirken 5L 69,50 TL - Karadut Özü 760G 229 TL - Bromelain Şurubu 250 ml 210 TL - Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 125 TL - Baharat Yağı (Kantaron, portakal, lavanta) 15 ml 89,50 TL
ÇAYKUR Tirebolu Çayı 159 TL - Damla Sakızı Aromalı Türk Kahvesi 100g 99,50 TL - Kakule Aromalı Dibek Kahvesi 100g 99,50 TL - Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 79 TL - Çamaşır Parfümü 200g 199 TL - Mood Booster Allık 199 TL - Likit Mat Ruj 249 TL - Big'n Bold Maskara 199 TL - Yüz Temizleme Jeli 225 ml 119 TL - 7'si 1 Arada Cilt Tonu Eşitleyici Yüz Kremi 100 ml 119 TL - Dolgunlaştırıcı Serum 30 ml 199 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23