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Nani bunu yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Portekizli futbolcu Nani, Orlando City'de bir sezonda hem gol hem de asist sayısında çift haneye ulaşan ilk oyuncu oldu.

01 Ekim 2019 Salı 12:14
Nani bunu yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti

Sporting Lizbon'dan ayrılarak Orlando City'e transfer olan Luis Nani, MLS tarihine geçen bir katkı yaptı.

Portekizli yıldız, Orlando City'de bir sezon içinde çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu. Orlando formasıyla 12 gole imza atan Nani, Cincinatti maçıyla asist sayısını 10'a yükseltti.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:14
  1. Orlando City
  2. Luis Nani

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