Nani bunu yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Portekizli futbolcu Nani, Orlando City'de bir sezonda hem gol hem de asist sayısında çift haneye ulaşan ilk oyuncu oldu.

Sporting Lizbon'dan ayrılarak Orlando City'e transfer olan Luis Nani, MLS tarihine geçen bir katkı yaptı. Portekizli yıldız, Orlando City'de bir sezon içinde çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu. Orlando formasıyla 12 gole imza atan Nani, Cincinatti maçıyla asist sayısını 10'a yükseltti. Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.