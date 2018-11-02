Nane yağının faydaları
Nane yağı enerji verir. Baş ağrılarına iyi gelir. Ciltteki kaşıntıları azaltmaya yardımcı olur. İşte nane yağının diğer faydaları...02 Kasım 2018 Cuma 23:33
Nane yağı, nanenin taze yapraklarının su buharı şeklinde damıtılmasıyla elde edilir. İşte birçok yararı bulunan nane yağının faydaları;
Mide ağrılarını azalmasına katkı sağlar.
Ağız kokusunu giderir.
Zihni geliştirir. Odaklanmayı ve konsantrasyonu arttırır.
Sindirim sistemini rahatlatarak hazımsızlığı önler
Enerji verir.
Baş ağrılarına iyi gelir.
Antimikrobiyal özelliği bulunuyor.
Ciltteki kaşıntıları azaltmaya yardımcı olur.
Stres, depresyon ve kaygıyı azaltma özelliği vardır.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Kan dolaşımını arttırır.
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