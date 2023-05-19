Nane şerbeti şifa gibi yapmanın sırrı malzemede saklı: En çok aranan versiyonu geliyor! Ayrıntılarını açıklıyoruz

Mis gibi kokusu ve lezzetiyle iftar sofralarınıza yakışacak nane limon için hazır olun. Artan açlığa bağlı gelişen baş ağrısını anında kesecek olan tarifi sizler için araştırdık. Tek yudumu anında fayda sağlar. Peki nane limon şerbeti nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Nane Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

️1 demet taze nane

️2 çorba kaşığı şeker

️1 limon suyu

️3 çorba kaşığı nane şurubu

️5 su bardağı su

️1 şişe soda

Nane Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Nane yaprakları ayıklanır yıkanıp süzülür.

Üzerine şeker ilave edilir.

3 / 4 saat bekletilir.

Daha sonra su ilave edilir ve 10 dakika kaynatılır.

Soğuyan nane şerbetimiz süzülür bir sürahiye boşaltılır.

Limon suyu ve nane şurubu ilave edelim Tam servis esnasında nane şerbetinin içerisine 1 şişe sodayı ekleyelim ve taze nane yaprağı ve buz ile servis yapalım. Afiyet olsun.

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