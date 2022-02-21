Karabiber çayı soğuk algınlığına birebir

Karabiber çayının faydaları hakkında bilgi veren Dr. Fevzi Özgönül, karabiber çayının antioksidan ve serbest radikalleri azalttığını, soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağladığını söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Bunların yanında karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir, sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır. Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını arttırır. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır” dedi.

Nane limon karabiber çayı tarifi için malzemeler

1 adet limon

3 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı bal

Sıcak su

Nane limon karabiber çayı tarifi nasıl yapılır?

Limonu dilimleyin. Demliğe limon dilimlerini ve kuru naneyi koyun. Kaynayan suyu ekleyin. 15 dk demlendirin. Servis ederken bal ve karabiber ekleyip karıştırın. Sıcak servis edin. Soğuk algınlığı ve mide hazımsızlıkları için çok faydalıdır.

B3, B6 ve demir deposu zencefil

Özgönül zencefilin yüzde 3’ünü uçucu yağlar oluşturur ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden aldığını ifade ederek, “Zencefil zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir” diye konuştu.

Karabiber çayı nasıl yapılır?

Dr. Fevzi Özgönül, “Tarçın, glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır. Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olanların bu çayı tüketmelerini önermiyorum. Karabiber çayı; 6 adet tane karabiber, 2 adet karanfil, 1 diş sarımsak, 1 çubuk tarçın, 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil, dilerseniz 1/2 çay kaşığı bal, 2-3 damla limon suyunu bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz” dedi.

Karabiberin faydaları nelerdir?

Karabiber 7'den 70'e her insan için sağladığı faydalar üzerinden büyük bir öneme sahiptir. Organları ve tüm vücut sağlığını koruma imkanı sağlayan karabiberin faydaları şu şekilde saymak mümkün;

- Yaşanabilecek olası iltihapları azaltma konusunda destek sağlar.

- Önemli oranda ağrı kesici bir yanı vardır.

- Cildin rahatlamasını sağlar ve sağlığını korur.

- Sinüzit ve burun tıkanıklığı konusunda rahatlama verir.

- Solunum sistemini korur ve daha rahat nefes alma imkanı tanır.

- Kalp krizi ve felç riskini minimum seviyede tutar.

- Pek çok farklı kanseri önleyici etkisi bulunur.

- Yağ hücrelerinin oluşumu ile mücadele eder ve kilo kaybı sağlar.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve dış etkenlere karşı koruma oluşturur.

- Depresyon ve stres gibi sinirsel etkileri azaltır.

Bu gibi pek çok özelliği ile beraber günümüze karabiber büyük bir öneme sahiptir.

Karabiber çayı neye iyi gelir?

Son dönemlerde karabiber çayı oldukça popüler hale geldi ve sağladığı faydalar ön plana çıktı. Özellikle antioksidan barındırması sayesinde bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirmektedir. Zira serbest radikalleri azaltmakta ve böylece bakteri ve virüslere karşı koruma oluşturmaktadır. Soğuk algınlığı, öksürük, solunum zorluğu ya da ateş gibi semptomlarının rahatlamasına imkan verir. Karabiber çayı aynı zamanda menstrüasyon sırasında ağrıların hafiflemesine fırsat vermektedir. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatırken iştah, gaz ve ishal gibi durumlarda rahatlatıcı bir etki oluşturmaktadır.