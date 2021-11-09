Nane çayının faydaları nelerdir? Nane çayı tarifi

Cilt problemleri konusunda nane çayı oldukça önemlidir. Nane çayı soğutulduktan sonra pamuk yardımıyla yüze sürülmelidir. Bu şekilde nane çayı da pek çok cilt problemine yarar sağlar.

Nane çayının faydalarını sıralayacak olursak;

Ağız kokusunu giderir.

Kuvvetli bir antioksidandır.

Stresi azaltarak, sakinlik hissi verir.

Kas ağrılarını hafifletmeye yardımcıdır.

Soğuk algınlığının tedavisinde etkilidir.

Omega 3 yağ asidi yönünden zengindir.

Düzenli kullanımda mide ekşimesini azaltır.

Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır.

Buharını solumak burun tıkanıklığını giderir ve sinüsleri açar.

Boğaz kuruluğunu giderir ve boğazları rahatlatmaya yardımcıdır.

İçeriğindeki mentolün spazm çözücü etkisi, sindirim sistemini rahatlatır.

Nane çayı nasıl yapılır

Malzemeler

3-4 dal taze nane

Demliğin yarısına kadar kaynar su

Yapılışı

Öncelikle taze nanelerimizi güzelce yıkayalım. Naneyi yıkadıktan sonra elimizle kokusu çıkana kadar hafif ovalım. Bu sırada bir kapta suyumuzu ocağa alarak kaynamaya bırakalım. Daha sonra demliğimize naneyi atalım ve üzerine kaynar suyu döküp kapağını kapatalım. 15 dakika bekletelim Süre sonunda nane çayımız hazır.. Afiyet şifa olsun.