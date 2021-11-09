  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıllık kazancı 450 bin lirayı geçiyor! Bu işe başvuru yağıyor

Kritik gün o gün! Altında dananın kuyruğu kopacak

Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı

Türkiye'nin tarihi keşfiyle ilgili heyecanlandıran sözler: Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

Tosuncuk'u satışa getiren ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ın kuruluşundan haberim yok

‘Yandaş’ diye tepinen solcular zor durumda! Cüneyt Arkın’ın yanındakini görenler gözlerine inanamadı

Yetmedi... Meral Akşener de şehit ağabeyine 'ahlaksız' dedi!

Paraşütsüz düşecek’ diyerek tarih verdi! Doları olanın serveti mum gibi eriyecek

Bütün dengeleri değiştirecek gelişme! Tam 20 bin asker...
Kadın - Aile Nane çayının faydaları nelerdir? Nane çayı tarifi
Kadın - Aile

Nane çayının faydaları nelerdir? Nane çayı tarifi

Nane çayı her konuda çok önemli konularda yarar sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:02:00 - 2021-11-09 23:15:03
Nane çayının faydaları nelerdir? Nane çayı tarifi

Cilt problemleri konusunda nane çayı oldukça önemlidir. Nane çayı soğutulduktan sonra pamuk yardımıyla yüze sürülmelidir. Bu şekilde nane çayı da pek çok cilt problemine yarar sağlar. 

Nane çayının faydalarını sıralayacak olursak;

  • Ağız kokusunu giderir.
  • Kuvvetli bir antioksidandır.
  • Stresi azaltarak, sakinlik hissi verir.
  • Kas ağrılarını hafifletmeye yardımcıdır.
  • Soğuk algınlığının tedavisinde etkilidir.
  • Omega 3 yağ asidi yönünden zengindir.
  • Düzenli kullanımda mide ekşimesini azaltır.
  • Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır.
  • Buharını solumak burun tıkanıklığını giderir ve sinüsleri açar.
  • Boğaz kuruluğunu giderir ve boğazları rahatlatmaya yardımcıdır.
  • İçeriğindeki mentolün spazm çözücü etkisi, sindirim sistemini rahatlatır.

Nane çayı nasıl yapılır

Malzemeler

  • 3-4 dal taze nane
  • Demliğin yarısına kadar kaynar su

Yapılışı

Öncelikle taze nanelerimizi güzelce yıkayalım. Naneyi yıkadıktan sonra elimizle kokusu çıkana kadar hafif ovalım. Bu sırada bir kapta suyumuzu ocağa alarak kaynamaya bırakalım. Daha sonra demliğimize naneyi atalım ve üzerine kaynar suyu döküp kapağını kapatalım. 15 dakika bekletelim Süre sonunda nane çayımız hazır.. Afiyet şifa olsun.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Cebelitarık ..
Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini
Ekonomi

Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini

Asgari ücret zammının ne olacağı herkes tarafından tartışılırken, hiç beklenmedik bir isimden hiç beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhuriyet ga..
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay