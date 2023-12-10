Namussuzlukta sınır tanımıyorlar! İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini yaktı!
Şeref yoksunu, namussuz İsrail askerleri bu kadar da olmaz denilen her şeyi yapıyor. İsrail ordusunun köpekleşmiş askerleri Gazze'ye gelen tırların içini açarak yardım malzemelerini yaktı!
Şeref yoksunu, namussuz İsrail askerleri bu kadar da olmaz denilen her şeyi yapıyor. İsrail ordusunun köpekleşmiş askerleri Gazze'ye gelen tırların içini açarak yardım malzemelerini yaktı!
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