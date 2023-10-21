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Dünya Namussuz Netanyahu çoluk çocuk demeden insan kıyımı yaparken oğlu Yair, Miami'de lüks otelde tatilde!
Dünya

Namussuz Netanyahu çoluk çocuk demeden insan kıyımı yaparken oğlu Yair, Miami'de lüks otelde tatilde!

Yeniakit Publisher
2023-10-21 13:49:00 -
Namussuz Netanyahu çoluk çocuk demeden insan kıyımı yaparken oğlu Yair, Miami'de lüks otelde tatilde!

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar artarak sürüyor. Bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor ve Batı bu duruma sessiz kalmayı tercih etmiş durumda. Katliamın baş sorumlularından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu ise bu katliam sürerken Miami'de tatil yapıyor.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar artarak sürüyor. Bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor ve Batı bu duruma sessiz kalmayı tercih etmiş durumda. Katliamın baş sorumlularından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu ise bu katliam sürerken Miami'de tatil yapıyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Siyonist ve aşırıcı söylemleriyle tanınan oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatilde olduğu iddia edildi. Yair'in paylaştığı son fotoğrafın New York'dan olması da bu iddiaları güçlendiriyor.

ABD'DEN PAYLAŞIM YAPTI

Netenyahu'nun oğlu Yair, Gazze'de yaşanan katliam ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapıyor fakat İsrail'de olmayı bırak yakınına bile gelmeden ABD'de tatil yapıyor.

FATİH ALTAYLI: KASABIN OĞLU MİAMİ'DE TATİLDE

Gazeteci Fatih Altaylı da Yair Netanyahu'nun fotoğrafıyla ilgili konuştu. Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Bu fotoğrafta gördüğünüz kişilerden biri Ortadoğu kasabı Bibi Netanyahu’nun oğlu Yair.
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Babası çoluk çocuk demeden insan kıyımı yaparken ve kendi ülkesi de savaşta iken o Miami’de geceliği bir kaç bin dolarlık lüks otelde keyif çatıyor.

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