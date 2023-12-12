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Dünya Namussuz Biden: 'Siyonist olmam için Yahudi olmam gerekmiyor'
Dünya

Namussuz Biden: 'Siyonist olmam için Yahudi olmam gerekmiyor'

Yeniakit Publisher
2023-12-12 15:54:00 -
Namussuz Biden: 'Siyonist olmam için Yahudi olmam gerekmiyor'

Biden, bir Yahudi bayramı olan Hanuka çerçevesinde düzenlenen programda, "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir Siyonist'im" dedi.

Biden, bir Yahudi bayramı olan Hanuka çerçevesinde düzenlenen programda, "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir Siyonist'im" dedi.

Yahudilerin 'Işık Bayramı' olarak da bilinen Hanuka Bayramı kapsamında Beyaz Saray'da program düzenlendi.

Biden, programda yaptığı konuşmada, Yahudi düşmanlığının (antisemitizm) dünya genelinde tırmanışta olduğunu açıkladı. Bu düşmanlığın nedeni üzerinde ise durmadı.

"Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok"

Yıllar önce söylediği bir sözü hatırlatan Biden, şu ifadeleri kullandı

35 yıl önce, Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını söylemiştim. Ben bir Siyonistim.
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Siyonist ideoloji: "Yahudilerin, Yahudi olmayan tüm kavimlerin efendisi olduğu ve onları köle olarak kullanmaya hakkı olduğu" temeline dayandığı halde, Biden'ın böyle bir ifade kullanması "Bir insanın kendini aşağılamasının dip noktası" olarak yorumlandı.

"İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık"

Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne saldırılarına destek vermek üzere bu ülkeyi ziyaret eden Biden, "İsrail, Yahudiler için yeniden güvenli yer olmalı." demişti.

Biden, "İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık." diye eklemişti.

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