Namusluysanız yönettiğiniz belediyelerde de yapın! İP'li Buğra'dan 'Bütçe Komisyonu' vaadi..

Yeniakit.com.tr

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 6'lı ittifakın seçim politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İP'li Kavuncu, iktidara gelirlerse para harcama konusunda Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin temsilcisini komisyon başkanı yapacaklarını söyledi. Kavuncu, böylece milletin parasını harcarken muhalefetin de söz sahibi olmasını sağlayacaklarını iddia etti.

Dürüst, namuslu, ahlaklıysanız belediyelerde de uygulayın!

Millet İttifakı'nın yönetimindeki belediyelerde AK Partili temsilcilere vadedikleri şekilde imkan tanınmayan İP'li Buğra Kavuncu'nun sözleri kamuoyunda samimi bulunmazken, Kavuncu vadettiği başkanlık fikri ile "iktidara gelirsek kimse bizden hesap soramaz" diye düşündüğünü açık etti.

Kavuncu ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:

En önemli konulardan bir tanesi oluşturulmuş bütçe. 'Bütçe ödeneklerinin aşılması halinde meclisten onay alınsın' deniyor. Bilkent'teki 6'lı masa toplantısında da dedik ki, 'Yapılacak olan bütçe kontrolü komisyonunda muhalefet de olsun. Yani şöyle düşünün. Biz Millet İttifakı olarak iktidara geldik. Muhalefet de kalan AK Parti bütçeyi denetleyecek komisyonun başında olsun.