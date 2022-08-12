  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Namus sözü veren Kılıçdaroğlu’ndan vaat coşkusu
Siyaset

Namus sözü veren Kılıçdaroğlu’ndan vaat coşkusu

2019 yerel seçimlerinde verdiklerin vaatler üzerine yatan CHP’li belediyelerde işçilere yaptıkları hala hafızalardaki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu ÖTV üzerinden vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:53:00 - 2022-08-12 15:43:40
Namus sözü veren Kılıçdaroğlu’ndan vaat coşkusu

 YENİ AKİT  ANKARA 

2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimleri kazanan CHP’li belediyelerde işçilere yaptıklarım görmemezlikten gelirken yeni vaatler vermeye başladı. Belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya kentlerini kapmak için olmadık sözler verdi. “Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız” diye namus sözü veren Kılıçdaroğlu’nun gizli ittifaklarla kazandığı belediyelerde binlerce işçi kapıya kondu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.” diyerek ilgi toplamaya çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Namussuzluk zirveyi zorluyor

Namusu olmayan namussuzların vaatleri de namussuzdur. O vaatlere inanalarda aynen öyledir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23