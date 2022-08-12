Namus sözü veren Kılıçdaroğlu’ndan vaat coşkusu
2019 yerel seçimlerinde verdiklerin vaatler üzerine yatan CHP’li belediyelerde işçilere yaptıkları hala hafızalardaki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu ÖTV üzerinden vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor.
YENİ AKİT ANKARA
2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimleri kazanan CHP’li belediyelerde işçilere yaptıklarım görmemezlikten gelirken yeni vaatler vermeye başladı. Belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya kentlerini kapmak için olmadık sözler verdi. “Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız” diye namus sözü veren Kılıçdaroğlu’nun gizli ittifaklarla kazandığı belediyelerde binlerce işçi kapıya kondu.
Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.” diyerek ilgi toplamaya çalıştı.