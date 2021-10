'Namus sözü' tutulmadı! CHP'li belediyelerde işçi kıyımı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP'li belediyelerde yaşanan sendikalı işçi kıyımına dikkat çekerek, HAK-İŞ üyesi 10 bin işçinin CHP'li belediyelerce işten çıkarıldığını belirtti. Arslan, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) HDP/PKK'lı ihanet odakları ile işbirliği yaparak sendikalı işçileri işten çıkarmak için yaptıkları girişimlere direndiklerini de belirtti. Antalya'da düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arslan, emperyalist güçlerin Türkiye'yi bölmek, parçalamak amacıyla yürüttüğü operasyonların bugün de devam ettiğini söyledi.

HAK-İŞ'e operasyon

Arslan, "ABD ve Batı, ne yazık ki Türkiye'nin dışarıdan kuşatılması, içeride de bunlarla iş birliği yapan ihanet odaklarıyla ülkemizi bölmek, parçalamak ve kendi kontrollerinde bir yönetim oluşturmak için çalışıyor" dedi. Yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 2019'dan sonra zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Arslan, CHP ve HDP'li adayların seçimleri kazanır kazanmaz Hakİş üyelerine yönelik bir operasyon başlattıklarına dikkati çekti. Sendikalarına üye 10 bin kişinin işten çıkarıldığını, 60 bin işçinin istifa ettirildiğini aktaran Arslan, hukuki hakların sonuna kadar takipçisi olduklarını, bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürüttüklerini kaydetti.

Namus sözünü tutmadılar

"Hiçbir işçi AK Partili, MHP'li diye işten çıkarılmayacak, çıkarırlarsa da bana gelip beni bulacaksınız, bu namus sözü" diyenlerin sözünü tutmadığı gibi, binlerce Hak-İş'e bağlı işçiyi de sendikalarından istifa ettirdiğini aktaran Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da belediyede çalışan ve sendika üyesi yaklaşık 20 bin kişiye karşı bir operasyon başlattığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sendikaya üye işçilerin başka bir sendikaya geçmeleri yönünde anayasaya aykırı şekilde baskılara, zorlamalara maruz kaldıklarını iddia eden Arslan, "Her türlü ahlaksızlığı, her türlü iffetsizliği, her türlü dayatmayı yapacaksınız, 'Demokratik haklarımızı kullandık' diye bizi tehdit edeceksiniz. Bir kısım çevreler de buna alet olacak. İçlerine sindiremiyorlar, Hak-İş'i tehdit ediyorlar. 'Gelip basacağız' diyorlar, gelin bakalım, geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var" diye konuştu.