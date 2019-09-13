Namık Altunsoy: “Hedefimiz 3 puan”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun üçüncü haftasında sahasında konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kahramanmaraşspor maçı ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Ligde geçen hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan alınan 1 puanın değerli olduğunu belirten Altunsoy, “Geçen hafta Muğla’da sezonun ilk deplasman maçına çıktık. Rakım, sıcaklık ve saha zemini gibi olumsuzluklara karşı Sivas Belediyespor’umuz iyi mücadele etti. İlk hafta aldığımız galibiyet ve yönetim kurulumuzun üzerine düşeni yaparak, bu galibiyeti ödüllendirmesi sebebiyle oluşan yüksek moral avantajımızdı. Bodrumspor müsabakasının ilk yarısında rakibe pozisyon vermeden çok üstün bir oyun çıkardık. Birçok pozisyon gerçekleştirmiştik, bir top da direkten döndü. ikinci devrenin genel hakimi ise Bodrumspor oldu. Bodrumspor’unda ikinci devrede bir topu direkten döndü. Yine de hırslı bir şekilde mücadele eden takımımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“3 Puan istiyoruz”

Namık Altunsoy, ligde bu hafta oynayacakları Kahramanmaraşspor maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarının altını çizerek; “Bu hafta evimizde zorlu bir Kahramanmaraşspor müsabakasına çıkacağız. Maça çok iyi şekilde hazırlanıyor. Rakibimizi izliyoruz, analiz ediyoruz. Ona göre önemlerimizi alacağız. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı hanemize yazdırıp ligde yolumuza emin adımlarla yürümek istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah galibiyet bizim olacak. Taraftarlarımızı da pazar günü oynanacak olan müsabakaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.