Namazla ilgili sözleri olay olmuştu! Oyuncu Arda Kural'ın son hali şoke etti

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayıp tedavi gören ve yeniden sektöre dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Arda Kural, görüntüsünü yeniledi. Kural'ın geçtiğimiz ayki halinden de eser kalmadı. Oyuncunun hayli zayıfladığı görülürken, takipçilerinden "Bir deri bir kemik kalmışsın, ne olmuş sana böyle" yorumları geldi.

Bir dönemin genç jönleri arasında yer alan ve birçok dizide kendisine yer bulan Arda Kural hızlı yükselişinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Arda Kural, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarını atlatmasıyla birlikte yeniden piyasaya çıktı.

Uzun saçlarını kısaltan ve yeniden gençlik görüntüsüne yaklaşan Kural'ın son hali, hayranlarında büyük sevinç yaratmıştı.

Şimdilerde yeni bir yapımda rol almaya hazırlanan Kural bir kez daha imaj değiştirdi.

Ciddi oranda zayıfladığı görülen Kural'ın son görüntüsü de hayranlarının dikkatini çekti.

İşte Arda Kural'ın son hali...

Hayranları tarafından Kural'ın son hali için, "Bir deri bir kemik kalmışsın ne olmuş sana böyle" yorumları yapıldı.

Arda Kural, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Dizi zamanı namaza başlamıştım. Hatta 7 yıl kıldım. Set zamanı namaz kılmak için izin istediğimde acayip acayip bakışlar atıyorlardı. Daha sonra 'Sen dinci mi oldun, Allahçı mı oldun, namaz mı kılıyorsun' diye aşağılamaya başladılar. Uzaktan bakıp beni bir köşede yalnız bıraktılar. Yalnız bırakılıp bakışlar aynı olunca; kırılma noktam sanırım oralar" çıkışıyla çok konuşulmuştu.