"Namaza başlıyorum" demişti, bunu yaptı! Allah seni kahretsin kadın

Ahlaksız pozlar vermekten başka hiçbir vasfı olmayan "magazin ünlüsü" Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı.

Yaptığı son paylaşımda alkolü bıraktığını ve namaza başlayacağını açıklayan Candan, namaz için alınması gerekenleri aldığını ve nasıl namaz kılındığını öğrendiğini söylemişti.

Müstehcen pozları ve açıklamalarıyla tepki çeken Candan, "Beni anlayacağınızı düşünüyorum Instagram'ımı kapatacağımı düşünmeyin asla yapmam alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve namaza başlayacağım. Bir tane uygulamadan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum" demişti.

Bahar Candan, son olarak da seccade paylaşımı yaptı. Candan'ın bu paylaşımın hemen ardından bikinisiyle evde erotik pozlar vermesi ve bunları paylaşması "Allah seni kahretsin" dedirtti. Candan'a "Sen hastasın", "Dalga geçer gibi bu ne", "Ayıp ayıp" yorumları geldi.



