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Namaz nasıl kılınır? Namazın kazandırdıkları

Namaz buluğ çağına giren aklı başında her Müslümana farzdır. Namaz insanı yüceltir, miraca yükseltir. Namaz sayesinde günde 5 vakit Rabbimizle hasbihal ederiz. Namazın her bir hareketi namaz kılana ne büyük kazançlar elde ettirir. Namaz kılmayanlar neleri kaybettiklerini namaz kılanlar ise ne gibi mükafatlara sahip olduklarını anlayıp yeniden namaza sarılacakları bir haberimiz olacak. Buyrun o vakit.

21 Haziran 2019 Cuma 16:09
Namaz nasıl kılınır? Namazın kazandırdıkları

Namaz buluğ çağına giren aklı başında her Müslümana farzdır. Namaz insanı yüceltir, miraca yükseltir. Namaz sayesinde günde 5 vakit Rabbimizle hasbihal ederiz. Namazın her bir hareketi namaz kılana ne büyük kazançlar elde ettirir. Namaz kılmayanlar neleri kaybettiklerini namaz kılanlar ise ne gibi mükafatlara sahip olduklarını anlayıp yeniden namaza sarılacakları bir haberimiz olacak. Buyrun o vakit. 

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular:"Cebrâil (a.s) bana dedi ki: Allâhü Teâlâ sana selâm söylüyor ve buyuruyor ki:

Kul benim huzurumda namaza durup "Allâhu Ekber" dediğinde onunla aramızda bulunan perdeyi kaldırırım.

Kul "elhamdü" dediğinde Allâhü Teâlâ, "Hamd kime mahsustur?" diye sorar, o da "lillâhi" diye cevap verir.

Allâhü Teâlâ, "Allah kimdir?" diye sorunca "Rabbilâlemîn" der. "Alemlerin Rabb'i kimdir?" buyurunca "Errahmânirrahîm" der.

"Rahman ve Rahim kimdir?" diye sorunca "Mâlikiyevmiddîn" der. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ,

"Ey kulum, din gününün sahibi benim" der. Kul, "İyyâke na'budu ve iyyâke nesteîn; Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz" deyince Allâhü Teâlâ, "Ey kulum, mademki yalnız bana kulluk edip yalnız benden yardım istiyorsun, o halde istediğini dile ki sana verilsin" buyurur.

Kul "İhdinâ; bize hidayet et" deyince Allâhü Teâlâ,

"Hangi hidayeti istiyorsun?" buyurur. Kul "Essırâta'l-müstakîm; "Sırât-ı müstekîmi, doğru yolu" deyince Allâhü Teâlâ,

"Hangi yolu istiyorsun?" diye sorar. Kul "Sırâtallezîne en'amte aleyhim" "Kendilerine in'âm ettiğin bahtiyarların yoluna" deyince

Allahü Teâlâ: "Ey meleklerim, siz de şahit olun ki ben bu kulumu, kendilerine nimet verdiğim peygamberler, sıddîklar, şehitler ve salihlerle beraber kıldım" buyurur. Kul,

"Ğayri'l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn; Ne o gadap olunanların, ne de sapkınların" deyince Allâhü Teâlâ tekrar meleklere, "Şahit olun ki ben bu kulumu nimet verdiğim kimselerden kıldım, gazaba uğramışlardan ve sapkınlardan eylemedim" buyurur.

Kul "Amin" deyince onunla beraber bütün melekler de "Amin" derler. Müslim, Müsâfirin 254; Nesâî, İftihah 25.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:09
  1. Namaz nasıl kılınır?
  2. Namazın kazandırdıkları

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