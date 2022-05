Namaz kılmak için her gün 1 kilometre yol yürüyorlar

Afyonkarahisar’ın Kurucaova köyünde camilerinin imamı olmadığı için her gün 1 kilometre uzaklıktaki başka bir camiye giden köy sakinlerinden özellikle yaşlılar her gün yürümekten yorulduklarını söyleyerek bir an önce camilerine imam atanmasını istiyor.