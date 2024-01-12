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Sosyal Medya ‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu
Sosyal Medya

‘Namaz kılacağım’ dedin mi bu iş oluyor İple illüzyon yaptı... Sosyal medyanın gündemine oturdu

Yeniakit Publisher
2024-01-12 08:55:00 -

Eline bir ip alan vatandaşın arkadaşlarına yaptığı illüzyon gösterisi izleyenleri şaşırttı.

İpi uçtan uca bağladıktan sonra ikiye katlayarak yanındakine kestiren adam daha sonra ipi elinde tutarak arkadaşının ipe temas ederek "Namaz kılacağım" demesini istedi. Arkadaşının "Namaz kılacağım" demesinden sonra gösteri yapan adam ipi dudaklarının arasına sıkıştırdı. Sonrasında ipi çıkardığında ise ipin kesildiği ve bağlandığı kısım kayboldu. Arkadaşlarını şaşırtan adamın o anları telefon kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada gündem oldu.

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