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Namağlup şampiyon Bursa’nın gururu oldu

Bursa Emek Spor Kulübü tekvando sporcusu 14 yaşındaki Ahmet Eren Güneş, Ankara’da yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 7 maçını da kazanarak namağlup şampiyon oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:48
Namağlup şampiyon Bursa’nın gururu oldu

Bursa Emek Spor Kulübü tekvando sporcusu 14 yaşındaki Ahmet Eren Güneş, Ankara’da yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 7 maçını da kazanarak namağlup şampiyon oldu.


Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası, Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda 25 Haziran’da başladı. Türkiye genelinden 2 bin 884 sporcunun katıldığı ve 30 Haziran’da tamamlanacak şampiyona oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Son yıllarda tekvando branşında elde ettiği başarılarla Bursa’da adından sıkça söz ettiren Emek Spor Kulübü, Bursa’ya yine şampiyonlukla döndü. Emek Spor Kulübü Tekvando branşına 5 yaşında kayıt yaptıran 14 yaşındaki Ahmet Eren Güneş, bu güne kadar aralıksız verdiği emeklerin karşılığını aldı. Şampiyonada 49 kiloda toplam 167 rakibiyle yarışan yıldız sporcu, 7 maçını da kazanarak namağlup, şampiyon oldu. Aldığı sonuçla bu yıl yapılacak Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için seçmelere katılma hakkı elde eden Güneş, Temmuz ayında Milli Takım Kampı’na katılacak.


Ankara’daki şampiyonada Güneş’i ilk tebrik edenler de antrenörü Osman Gül ve Emek Spor Kulübü Tekvando Şube Sorumlusu Doğan Aydın oldu. Bursa’ya bir şampiyonluk daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek Antrenör Osman Gül, şampiyon öğrencisini kutladı. Emek Spor Kulübü’nün bir sporcusunun Milli Takım Forması giyecek olmasının Bursa adına gurur verici olduğunu ifade eden Tekvando Şube Sorumlusu Doğan Aydın ise sporcularının Milli Takım formasıyla da önemli başarılara imza atacağına inandıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:48
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